ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 7 сентября, ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область беспилотником. Дрон был перехвачен и нейтрализован. Целью атаки могла быть военная база в Городищенском районе.
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