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7 сентября, 14:56

Силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском, он упал в районе ж/д вокзала

Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолётного типа над Брянском, дрон упал в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

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При этом сегодня ночью система ПВО сбила ещё один беспилотник в Брянской области. Его обломки попали в здание городского ж/д вокзала и частично повредили остекление здания и несколько автомобилей, припаркованных рядом.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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