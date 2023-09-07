Силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском, он упал в районе ж/д вокзала

Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолётного типа над Брянском, дрон упал в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.