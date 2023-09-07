Дрон сбили над Брянской областью

Беспилотник уничтожен над Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные службы.