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7 сентября, 02:49

Дрон сбили над Брянской областью

Богомаз заявил об уничтожении беспилотника над Брянским районом

Беспилотник уничтожен над Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Беспилотник упал в центре Ростова, повреждены автомобили

Беспилотник упал в центре Ростова, повреждены автомобили

Об отражении атаки беспилотника сегодня ночью сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Подмосковье.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Артур Лапсаков
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