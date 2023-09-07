Дрон сбили над Брянской областью
Богомаз заявил об уничтожении беспилотника над Брянским районом
Беспилотник уничтожен над Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные службы.
Об отражении атаки беспилотника сегодня ночью сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Подмосковье.
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Unsplash / Fabrizio Conti