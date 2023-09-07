Летевший на столицу беспилотник сбит в Подмосковье
Собянин заявил о пресечении атаки беспилотника на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", — написал Собянин, уточнив, что, предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что летевший в сторону Москвы беспилотник перехвачен в Тверской области. Дрон был уничтожен в районе села Завидово, никто не пострадал.
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