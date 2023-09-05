Летевший в сторону Москвы беспилотник перехвачен в Тверской области
Минобороны: Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области
В небе над Тверской областью перехвачен украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области", — сказано в сообщении.
По данным мэра столицы Сергея Собянина, этот беспилотник направлялся в сторону Москвы. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе Завидово Тверской области, и добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Данный дрон, а также уничтоженный в небе над Калужской областью летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате происшествия никто не пострадал.
Getty Images / yucelyilmaz