Силы ПВО сбили украинский дрон над Истринским районом Подмосковья

Силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, объект был уничтожен утром 5 сентября.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, данный беспилотник, а также сбитый в небе над Калужской областью летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.