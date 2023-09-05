Силы ПВО сбили украинский дрон над Истринским районом Подмосковья
Минобороны РФ: Над Истринским районом Московской области сбит украинский БПЛА
Силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, объект был уничтожен утром 5 сентября.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сказано в сообщении.
Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, данный беспилотник, а также сбитый в небе над Калужской областью летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Калужской областью. Беспилотник был сбит в 03:00 мск.
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