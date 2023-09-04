В небе над Курской областью и вблизи Крыма уничтожены два украинских беспилотника
Минобороны: Два украинских БПЛА сбиты вблизи Крыма и над Курской областью
Очередная попытка террористической атаки Киева пресечена российскими военными. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области в 01:00.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что вчера вечером в результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции.
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