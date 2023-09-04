В небе над Курской областью и вблизи Крыма уничтожены два украинских беспилотника

Очередная попытка террористической атаки Киева пресечена российскими военными. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области в 01:00.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сказано в сообщении.