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3 сентября, 23:01

В небе над Курской областью и вблизи Крыма уничтожены два украинских беспилотника

Минобороны: Два украинских БПЛА сбиты вблизи Крыма и над Курской областью

Очередная попытка террористической атаки Киева пресечена российскими военными. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области в 01:00.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сказано в сообщении.

На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник

На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник

Ранее Лайф рассказывал, что вчера вечером в результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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