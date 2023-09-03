Нежилое здание загорелось вблизи Курской АЭС из‑за атаки украинского дрона
Старовойт: В Курчатове из-за атаки дрона ВСУ загорелось нежилое здание
В результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).
"Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что посёлок Тёткино Глушковского района Курской области вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Также на приграничных территориях региона — в районе сёл Козино и Горналь — удалось обезвредить два украинских дрона.
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