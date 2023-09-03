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3 сентября, 17:59

Нежилое здание загорелось вблизи Курской АЭС из‑за атаки украинского дрона

Старовойт: В Курчатове из-за атаки дрона ВСУ загорелось нежилое здание

В результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).

"Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

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Ранее сегодня сообщалось, что посёлок Тёткино Глушковского района Курской области вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Также на приграничных территориях региона — в районе сёл Козино и Горналь — удалось обезвредить два украинских дрона.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Wojciech Grzedzinski

Наталья Исакова
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