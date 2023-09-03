Нежилое здание загорелось вблизи Курской АЭС из‑за атаки украинского дрона

В результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).

"Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.