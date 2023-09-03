Два украинских БПЛА посадили антидроновыми ружьями в Курской области

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Также в регионе посадили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Зафиксировано три прилёта. К счастью, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.