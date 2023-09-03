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3 сентября, 15:12

Два украинских БПЛА посадили антидроновыми ружьями в Курской области

Губернатор Старовойт: Два украинских БПЛА обезврежены в Курской области

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Также в регионе посадили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Зафиксировано три прилёта. К счастью, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что на приграничных территориях региона — в районе сёл Козино и Горналь — удалось обезвредить два украинских дрона. По словам губернатора, вражеские "птички" были обнаружены с помощью комплексов РЭБ и посажены антидроновыми ружьями.

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А ранее сегодня сообщалось, что на подлёте к Белгороду средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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