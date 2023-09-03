Два украинских БПЛА посадили антидроновыми ружьями в Курской области
Губернатор Старовойт: Два украинских БПЛА обезврежены в Курской области
Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Также в регионе посадили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Зафиксировано три прилёта. К счастью, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт добавил, что на приграничных территориях региона — в районе сёл Козино и Горналь — удалось обезвредить два украинских дрона. По словам губернатора, вражеские "птички" были обнаружены с помощью комплексов РЭБ и посажены антидроновыми ружьями.
А ранее сегодня сообщалось, что на подлёте к Белгороду средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.
ТАСС / Станислав Красильников