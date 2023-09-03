Эксперт назвал причину атаки Киева беспилотником на Курскую АЭС

"Киев хочет создать аварийную ситуацию на атомных объектах РФ, чтобы Россия отказалась от проведения специальной военной операции (СВО) и сосредоточилась на ликвидации последствий аварии", — сказал эксперт.

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Напомним, утром 1 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на атомград Курчатов. Позже глава Курской области уточнил, что падение второго БПЛА не подтверждено: первый дрон был ошибочно принят за ещё один. В результате атаки повреждения получило нежилое здание. Среди жителей пострадавших нет.