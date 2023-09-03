Эксперт назвал причину атаки Киева беспилотником на Курскую АЭС
Историк Кнутов назвал международным терроризмом атаку ВСУ на Курскую АЭС
Атака на Курскую атомную электростанцию (АЭС), которую в начале сентября организовал киевский режим, — международный терроризм. Тем самым Украина хотела заставить РФ отказаться от проведения СВО. Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" военный историк, директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.
"Киев хочет создать аварийную ситуацию на атомных объектах РФ, чтобы Россия отказалась от проведения специальной военной операции (СВО) и сосредоточилась на ликвидации последствий аварии", — сказал эксперт.
Напомним, утром 1 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на атомград Курчатов. Позже глава Курской области уточнил, что падение второго БПЛА не подтверждено: первый дрон был ошибочно принят за ещё один. В результате атаки повреждения получило нежилое здание. Среди жителей пострадавших нет.
Телеграм-канал "Курская АЭС"