Российские силы сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ рассказали, что украинский дрон был уничтожен в 03:00 мск над Калужской областью.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев намеревался совершить теракт на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — сказано в сообщении.