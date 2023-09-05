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5 сентября, 01:26

В небе над Калужской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Калужской областью

Российские силы сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ рассказали, что украинский дрон был уничтожен в 03:00 мск над Калужской областью.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев намеревался совершить теракт на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — сказано в сообщении.

Жителям Калужской области объяснили причину громкого взрыва

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Ранее Лайф рассказывал, что в приграничном Севском районе Брянской области сотрудниками ФСБ пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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