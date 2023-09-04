Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 18:58

В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Богомаз: В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

<p>Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/avbogomaz/3748" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AV БогомаZ</a></p>

Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ

В приграничном Севском районе Брянской области сотрудниками ФСБ пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.

  • Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
    Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
  • Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
    Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
  • Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
    Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ

Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ

1 / 3

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — сообщил Богомаз.

Богомаз также опубликовал фото найденных на месте столкновения боеприпасов, брошенных украинскими диверсантами при отступлении из региона. Часть из них — иностранного производства.

Задержан житель Запорожской области, готовивший взрывчатку для украинских диверсантов

Задержан житель Запорожской области, готовивший взрывчатку для украинских диверсантов

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала новое видео о пресечении деятельности украинских диверсантов в Навлинском районе Брянской области. В ДРГ входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны и Службы специальных операций.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров