В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В приграничном Севском районе Брянской области сотрудниками ФСБ пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.







"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — сообщил Богомаз.

Богомаз также опубликовал фото найденных на месте столкновения боеприпасов, брошенных украинскими диверсантами при отступлении из региона. Часть из них — иностранного производства.