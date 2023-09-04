В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Богомаз: В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
Боеприпасы, брошенные украинскими диверсантами в приграничном Севском районе Брянской области. Обложка © T.me / AV БогомаZ
В приграничном Севском районе Брянской области сотрудниками ФСБ пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — сообщил Богомаз.
Богомаз также опубликовал фото найденных на месте столкновения боеприпасов, брошенных украинскими диверсантами при отступлении из региона. Часть из них — иностранного производства.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала новое видео о пресечении деятельности украинских диверсантов в Навлинском районе Брянской области. В ДРГ входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны и Службы специальных операций.