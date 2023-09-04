Задержан житель Запорожской области, готовивший взрывчатку для украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД задержали изготовителя взрывчатки для украинских диверсантов, действовавших в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации ведомства, задержан гражданин Незалежной 1968 года рождения, который собирал самодельные взрывные устройства (СВУ) для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ходе следствия было установлено, что задержанный передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Ранее участники преступной группы были задержаны. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Также сообщается, что задержанный изготовитель взрывных устройств проживает в Херсонской области. У него дома обнаружили и изъяли пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты СВУ. Злоумышленнику предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.