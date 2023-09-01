Пилигрим, готовивший взрыв в Курске по заданию СБУ, получил 15 лет
Россиянин, планировавший теракт в Курске, осуждён на 15 лет заключения
Гражданина РФ, который собирался устроить теракт в Курске, осудили на 15 лет. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.
"Путём частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев", — отметили в суде.
Установлено, что Рамазан Муртузов собирался устроить взрыв в торговом центре или на вокзале в Курске. Завербовала его Служба безопасности Украины, при вербовке россиянин взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал вину.
А ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который хотел совершить теракт и вступить в украинский нацполк "Азов"*.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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