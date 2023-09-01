Пилигрим, готовивший взрыв в Курске по заданию СБУ, получил 15 лет

"Путём частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев", — отметили в суде.