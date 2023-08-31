ФСБ показала видео из логова украинских диверсантов в Брянской области после боя
ФСБ показала новое видео о разгроме украинских диверсантов в Брянской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала новое видео о пресечении деятельности украинских диверсантов в Навлинском районе Брянской области. В ДРГ входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны и Службы специальных операций.
Логово украинских диверсантов в Брянской области. Видео © ФСБ России
На кадрах видно логово диверсантов со следами боестолкновения — разбросанными рюкзаками и обмундированием. Также на видео — множество вооружения, включая автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца, а также приборы ночного видения.
Напомним, сотрудники ФСБ, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии провели совместную операцию, в результате которой удалось уничтожить двух диверсантов, ещё пятеро были задержаны. Как выяснили российские силовики, группа противника планировала совершить теракты на территории России, в частности на энергетических объектах.
ФСБ России