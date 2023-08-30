Жителям Калужской области объяснили причину громкого взрыва
Шапша объяснил громкие хлопки в Калужской области уничтожением взрывчатки
Громкие звуки, которые сегодня утром слышали жители Дзержинского района Калужской области, являются результатом подрыва взрывного устройства, оставшегося на месте падения украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, — это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, сапёры после обследования опасного груза приняли решение уничтожить его.
Напомним, сегодня сообщалось о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Так, в Калужской области один беспилотник был уничтожен над территорией Сухиничского района, а второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе. По словам губернатора региона, возгорание быстро удалось ликвидировать, пострадавших нет.
ТАСС / Андрей Рубцов