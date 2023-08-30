Жителям Калужской области объяснили причину громкого взрыва

Громкие звуки, которые сегодня утром слышали жители Дзержинского района Калужской области, являются результатом подрыва взрывного устройства, оставшегося на месте падения украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, — это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, сапёры после обследования опасного груза приняли решение уничтожить его.