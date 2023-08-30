"Тупая ненависть и злоба": Захарова отреагировала на ночные атаки украинскими дронами на ЦФО
Захарова — об атаке БПЛА на ЦФО: Киев проявил тупую ненависть и злобу
Попытка киевского режима атаковать дронами объекты в Центральном федеральном округе (ЦФО) объясняется тупой ненавистью и злобой Украины по отношению к России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на "Радио Sputnik".
"Очевидна агония киевского режима. Это тупая ненависть и злоба, отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада. Всё это и привело к вот этой террористической деятельности", — сказала она.
По словам дипломата, у Киева не остаётся других вариантов, кроме вот таких атак. Украинские власти сами "припёрли себя к стене", это их логический финал.
Напомним, сегодня сообщалось о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Один из этих БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Позднее Лайф опубликовал кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье. Как оказалось, БПЛА влетел в дерево у жилых домов и сдетонировал. Кроме того, несколько попыток атаковать ВСУ предприняли в Брянской области, в Калужской области дрон упал в резервуар для нефтепродуктов, а в Псковской — на аэродром.
ТАСС / Сергей Бобылев