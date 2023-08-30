"Тупая ненависть и злоба": Захарова отреагировала на ночные атаки украинскими дронами на ЦФО

Попытка киевского режима атаковать дронами объекты в Центральном федеральном округе (ЦФО) объясняется тупой ненавистью и злобой Украины по отношению к России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на "Радио Sputnik".

"Очевидна агония киевского режима. Это тупая ненависть и злоба, отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада. Всё это и привело к вот этой террористической деятельности", — сказала она.