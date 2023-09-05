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5 сентября, 02:14

В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждён бытовой объект

Собянин: Бытовой объект повреждён после падения обломков дрона в Подмосковье

В результате падения обломков украинского беспилотника самолётного типа, сбитого в небе над Истринским районом Московской области, повреждения получил бытовой объект. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", — написал он в телеграм-канале.

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Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Данный дрон, а также уничтоженный в небе над Калужской областью летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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