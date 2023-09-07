Беспилотник сбит над Ростовом-на-Дону
Голубев: Система ПВО сбила беспилотник над Ростовом-на-Дону
Беспилотник сбили утром в четверг над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.
"Около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", — написал глава региона, добавив, что последствия на земле сейчас уточняются.
Перед этим в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов. Вскоре на Пушкинской улице загорелся припаркованный автомобиль.
А ранее Лайф рассказывал, что разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге. Внутри была флеш-карта на 64 Гб.
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