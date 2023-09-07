Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 01:02

Беспилотник сбит над Ростовом-на-Дону

Голубев: Система ПВО сбила беспилотник над Ростовом-на-Дону

Беспилотник сбили утром в четверг над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

"Около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", — написал глава региона, добавив, что последствия на земле сейчас уточняются.

Богомаз раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

Богомаз раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

Перед этим в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов. Вскоре на Пушкинской улице загорелся припаркованный автомобиль.

А ранее Лайф рассказывал, что разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге. Внутри была флеш-карта на 64 Гб.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров