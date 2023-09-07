Беспилотник сбит над Ростовом-на-Дону

Беспилотник сбили утром в четверг над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

"Около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", — написал глава региона, добавив, что последствия на земле сейчас уточняются.

Перед этим в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов. Вскоре на Пушкинской улице загорелся припаркованный автомобиль.