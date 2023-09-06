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6 сентября, 04:38

Богомаз раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

Богомаз: Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл подробности уничтожения украинского дрона в Брянской области. По его словам, объект был сбит в Навлинском районе.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Он был сбит вчера вечером в 23:30.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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