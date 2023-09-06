Богомаз раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл подробности уничтожения украинского дрона в Брянской области. По его словам, объект был сбит в Навлинском районе.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.