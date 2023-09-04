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4 сентября, 13:17

При обстреле села в Брянской области пострадала мирная жительница

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Зёрново в Брянской области

ВСУ днём 4 сентября обстреляли село Зёрново Суземского района. Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале рассказал, что в результате атаки пострадала местная жительница.

Женщина получила лёгкое ранение, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Из-за обстрела частично повреждён жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

ВСУ снова обстреляли центр Донецка

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А ранее украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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