При обстреле села в Брянской области пострадала мирная жительница

ВСУ днём 4 сентября обстреляли село Зёрново Суземского района. Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале рассказал, что в результате атаки пострадала местная жительница.

Женщина получила лёгкое ранение, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Из-за обстрела частично повреждён жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.