При обстреле села в Брянской области пострадала мирная жительница
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Зёрново в Брянской области
ВСУ днём 4 сентября обстреляли село Зёрново Суземского района. Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале рассказал, что в результате атаки пострадала местная жительница.
Женщина получила лёгкое ранение, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Из-за обстрела частично повреждён жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
А ранее украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.
T.me / V_Zelenskiy_official