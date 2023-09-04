ВСУ снова обстреляли центр Донецка
Центр Донецка снова оказался под огнём украинской армии. По данным российских военкоров, зафиксировано не менее пяти прилётов, есть попадания в жилые дома, горят несколько машин. Информация о пострадавших выясняется.
Звук одного из прилётов в центре Донецка. Видео © Telegram/ Типичный Донецк
Напомним, что шестилетняя девочка погибла после того, как украинские военные нанесли удар по центру Донецка 1 сентября. В результате обстрела также было зафиксировано более 10 пострадавших.
Обложка ©