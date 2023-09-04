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4 сентября, 12:09

ВСУ снова обстреляли центр Донецка

Центр Донецка снова оказался под огнём украинской армии. По данным российских военкоров, зафиксировано не менее пяти прилётов, есть попадания в жилые дома, горят несколько машин. Информация о пострадавших выясняется.

Звук одного из прилётов в центре Донецка. Видео © Telegram/ Типичный Донецк

Напомним, что шестилетняя девочка погибла после того, как украинские военные нанесли удар по центру Донецка 1 сентября. В результате обстрела также было зафиксировано более 10 пострадавших.

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Telegram / Типичный Донецк

Марина Калегина
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