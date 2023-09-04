ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено административное здание

Украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В телеграм-канале глава региона добавил, что из-за обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка. Кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.