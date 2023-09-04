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4 сентября, 07:31

ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено административное здание

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В телеграм-канале глава региона добавил, что из-за обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка. Кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Ранее сообщалось, что при обстреле Макеевки ДНР со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин 1952 и 1953 годов рождения немедленно доставили в больницу.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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