ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено административное здание
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.
В телеграм-канале глава региона добавил, что из-за обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка. Кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что при обстреле Макеевки ДНР со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин 1952 и 1953 годов рождения немедленно доставили в больницу.
t.me / V_Zelenskiy_official