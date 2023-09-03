Двое пожилых мужчин получили ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
При обстреле Макеевки ДНР со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Как сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, ранения получили пожилые мужчины.
"По уточнённым данным, в результате обстрела Червоногвардейского района ранения получили двое мужчин 1952 и 1953 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших немедленно госпитализировали. Также в результате обстрела со стороны украинских войск повреждения получило остекление дома. Отметим, что ВСУ утром 3 сентября нанесли пять артиллерийских ударов по Макеевке, используя снаряды калибра 155 мм.
Кроме того, украинские военные ударили в воскресенье, 3 сентября, по Донецку, Горловке и Александровке. ВСУ обстреливали эти населённые пункты натовскими снарядами и кассетными боеприпасами.
Ранее сообщалось, что территория Донецкой Народной Республики, в частности Донецк, Горловка и Волновахский район, подверглись обстрелам со стороны ВСУ, использовавших как ствольную, так и реактивную артиллерию с применением зажигательных и кассетных снарядов. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, ранения получили десять человек.
T.me / V_Zelenskiy_official