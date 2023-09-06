Беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, объект был сбит средствами ПВО над территорией Брянской области.