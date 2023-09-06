Беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью
Минобороны: Над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, объект был сбит средствами ПВО над территорией Брянской области.
Ранее Лайф публиковал видео с места падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе Подмосковья. Они рухнули на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение.
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