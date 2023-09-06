Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 21:21

Беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Минобороны: Над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, объект был сбит средствами ПВО над территорией Брянской области.

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Ранее Лайф публиковал видео с места падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе Подмосковья. Они рухнули на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение.

Обложка ©

Getty Images / aapsky

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров