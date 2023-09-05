В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что дрон уничтожили дежурные средства ПВО.