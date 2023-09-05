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5 сентября, 18:37

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: В Белгородской области уничтожен украинский БПЛА самолётного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что дрон уничтожили дежурные средства ПВО.

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Ранее Лайф публиковал видео с места падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе Подмосковья. Они рухнули на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение.

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Никита Никонов
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