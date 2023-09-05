Лайф публикует видео с места падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе Подмосковья

По его данным, обломки дрона рухнули на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение. Постройка полностью сгорела. А владелец дома чудом остался жив: он за несколько часов до этого решил вернуться с собаками из СНТ "Высоковольтник" в Москву, потому что накануне его питомцы сильно нервничали и скулили весь вечер. Также удивительным образом не пострадала и частная школа-сад, которая находится буквально в сотнях метров от эпицентра падения. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы и полиция. Обломки БПЛА собраны и направлены на экспертизу.