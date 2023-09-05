Лайф публикует видео с места падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе Подмосковья
SHOT публикует видео с места падения обломков сбитого дрона в Подмосковье
Появилось видео с места падения обломков сбитого украинского беспилотника в Истринском районе Московской области. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Место падения обломков сбитого дрона в Подмосковье. Видео © SHOT
По его данным, обломки дрона рухнули на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение. Постройка полностью сгорела. А владелец дома чудом остался жив: он за несколько часов до этого решил вернуться с собаками из СНТ "Высоковольтник" в Москву, потому что накануне его питомцы сильно нервничали и скулили весь вечер. Также удивительным образом не пострадала и частная школа-сад, которая находится буквально в сотнях метров от эпицентра падения. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы и полиция. Обломки БПЛА собраны и направлены на экспертизу.
Местные жители рассказали, что видели пламя, которое поднималось до высоты деревьев. Взрывной волной выбило стёкла, у некоторых упали вещи с полок и горшки с растениями с подоконников.
Как сообщал Лайф, утром 5 сентября силами ПВО над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Данный дрон, а также уничтоженный в небе над Калужской областью БПЛА летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Позже сообщалось, что части БПЛА рухнули на гараж с газовыми баллонами в Истре. Произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов. Огонь уже ликвидировали. Кроме того, в небе над Тверской областью был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.