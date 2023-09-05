Пожар ликвидирован в гараже после падения обломков дрона в Подмосковье
Витушева: Под Истрой потушили возгорание в гараже после падения обломков БПЛА
Пожарные на месте возгорания в Истре после падения обломков БПЛА. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева
Возгорание на площади 50 квадратных метров в гараже в истринском садовом некоммерческом товариществе "Высоковольник" ликвидировано. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в телеграм-канале.
"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 квадратных метров — в СНТ "Высоковольник"... Возгорание ликвидировано", — написала она.
В результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент на месте продолжают работать оперативные службы и следственно-оперативная группа. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Террористический акт".
Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Он летел в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Также сообщалось, что части БПЛА рухнули на гараж с газовыми баллонами в Истре. Произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов.