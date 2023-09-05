Пожар ликвидирован в гараже после падения обломков дрона в Подмосковье

Возгорание на площади 50 квадратных метров в гараже в истринском садовом некоммерческом товариществе "Высоковольник" ликвидировано. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в телеграм-канале.







"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 квадратных метров — в СНТ "Высоковольник"... Возгорание ликвидировано", — написала она.