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5 сентября, 05:41

Пожар ликвидирован в гараже после падения обломков дрона в Подмосковье

Витушева: Под Истрой потушили возгорание в гараже после падения обломков БПЛА

<p>Пожарные на месте возгорания в Истре после падения обломков БПЛА. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tatianavitusheva/9027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Витушева</a></p>

Пожарные на месте возгорания в Истре после падения обломков БПЛА. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева

Возгорание на площади 50 квадратных метров в гараже в истринском садовом некоммерческом товариществе "Высоковольник" ликвидировано. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в телеграм-канале.

  • Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева
    Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева
  • Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева
    Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева
  • Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева
    Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева

Обломки БПЛА в Истре. Фото © Telegram / Татьяна Витушева

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"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 квадратных метров — в СНТ "Высоковольник"... Возгорание ликвидировано", — написала она.

В результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент на месте продолжают работать оперативные службы и следственно-оперативная группа. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Террористический акт".

Власти раскрыли подробности уничтожения БПЛА в Калужской области

Власти раскрыли подробности уничтожения БПЛА в Калужской области

Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Он летел в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Также сообщалось, что части БПЛА рухнули на гараж с газовыми баллонами в Истре. Произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов.

Светлана Оперук
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