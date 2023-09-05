Власти раскрыли подробности уничтожения БПЛА в Калужской области
Шапша: Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Калужской областью нет
В результате уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Медынского района Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
"На территории Медынского района в 02:57 ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал чиновник.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России. Над Калужской областью был уничтожен БПЛА самолётного типа.
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