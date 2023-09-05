Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 04:02

Власти раскрыли подробности уничтожения БПЛА в Калужской области

Шапша: Пострадавших в результате уничтожения БПЛА над Калужской областью нет

В результате уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Медынского района Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории Медынского района в 02:57 ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал чиновник.

Силы ПВО сбили украинский дрон над Истринским районом Подмосковья

Силы ПВО сбили украинский дрон над Истринским районом Подмосковья

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России. Над Калужской областью был уничтожен БПЛА самолётного типа.

Обложка ©

pixabay

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров