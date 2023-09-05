Власти раскрыли подробности уничтожения БПЛА в Калужской области

В результате уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Медынского района Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории Медынского района в 02:57 ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал чиновник.