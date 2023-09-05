Стало известно, куда рухнули обломки сбитого в Подмосковье украинского дрона
SHOT: Обломки сбитого дрона рухнули на гараж с газовыми баллонами в Подмосковье
Обломки украинского беспилотника самолётного типа, сбитого в Истринском районе Подмосковья сегодня утром, рухнули на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Предварительно, после падения обломков произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов. Информации о пострадавших не поступало.
Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Он летел в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект.
Агентство "Москва"