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5 сентября, 04:35

Стало известно, куда рухнули обломки сбитого в Подмосковье украинского дрона

SHOT: Обломки сбитого дрона рухнули на гараж с газовыми баллонами в Подмосковье

Обломки украинского беспилотника самолётного типа, сбитого в Истринском районе Подмосковья сегодня утром, рухнули на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Предварительно, после падения обломков произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

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В небе над Калужской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа

Лайф сообщал, что сегодня утром силами противовоздушной обороны над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Он летел в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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