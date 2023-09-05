Обломки сбитого дрона упали рядом с Редкинским заводом в Тверской области
Обломки беспилотника, летевшего в направлении Москвы и сбитого системой ПВО в Тверской области, упали на территорию Редкинского опытного завода. Об этом сообщает SHOT. По словам очевидцев, БПЛА самолётного типа двигался в сторону трассы Городня – Редкино – Стариково.
После взрыва часть фюзеляжа дрона, микросхемы и провода нашли рядом со складом легковоспламеняющихся жидкостей, который арендует инженерно-смазочная компания. В результате были повреждены пустая цистерна и окна соседнего здания. Возгорания не произошло, серьёзных разрушений и пострадавших нет.
Напомним, рано утром 5 сентября Минобороны РФ сообщило о перехвате в небе над Тверской областью украинского беспилотника самолётного типа. По данным мэра столицы Сергея Собянина, этот БПЛА направлялся в сторону Москвы. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе Завидово.
Shutterstock