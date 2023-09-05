В МИД заявили о применении ВСУ австралийских картонных дронов-камикадзе для ударов по РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют поставляемые им из Австралии беспилотники Corvo, разработанные мельбурнской компанией SYPAQ, для ударов по объектам на территории России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий обнародован на сайте ведомства.

Дипломат напомнила о словах главы Минобороны Австралии Ричарда Марлза о том, что эти дроны будут использоваться ВСУ для воздушной разведки. Также компания SYPAQ заявляла: беспилотники Corvo предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательских миссий. Однако используются эти дроны-камикадзе для атаки на РФ. По словам Захаровой, австралийские власти стараются скрыть от населения "незавидные обстоятельства", которые только демонстрируют втягивание Канберры в конфликт на Украине.

"Правительство [премьер-министра Австралии] Энтони Албаниза, верное русофобским установкам Коллективного Запада, с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", — добавила она.