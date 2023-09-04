Румыния категорически опровергла "российскую атаку дронов", о которой трубит украинская сторона

Минобороны Румынии опровергло заявление украинской погранслужбы о том, что минувшей ночью на территории страны якобы упали российские дроны. В пресс-службе военного ведомства отметили, что российское оружие "никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии", — говорится в сообщении румынских военных.

Ранее представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что двое российских дронов-камикадзе Shahed-136 якобы упали и сдетонировали на территории Румынии в ночь на 4 сентября в районе Измаильского порта. Украинские пограничники по каналам связи проинформировали румынских коллег о фиксации двух российских дронов, но ответа, как утверждает украинская сторона, не последовало.