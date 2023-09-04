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4 сентября, 09:37

В Ленобласти объявили план "Режим" из-за НЛО, прилетевшего со стороны Латвии

Mash: В Ленинградской области объявили план "Режим" из-за НЛО со стороны Латвии

В Ленинградской области объявили план "Режим" из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), который прилетел со стороны Латвии. Его заметили на высоте двух километров, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, с НЛО пытались установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство России, однако спустя полчаса аппарат исчез, и план "Режим" сняли.

ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе

ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе

Ранее Лайф писал, что в небе над Курской областью и вблизи Крыма уничтожено два украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА были сбиты в 01:00.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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