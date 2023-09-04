В Ленобласти объявили план "Режим" из-за НЛО, прилетевшего со стороны Латвии

В Ленинградской области объявили план "Режим" из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), который прилетел со стороны Латвии. Его заметили на высоте двух километров, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, с НЛО пытались установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство России, однако спустя полчаса аппарат исчез, и план "Режим" сняли.