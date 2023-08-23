Регион

Уведомления отключены

23 августа, 15:44

Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге

В Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с видеокамерой, из-за чего пришлось задержать поезда почти на полтора часа. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

По данным телеграм-канала, дрон был найден утром на перегоне "Таганрог-Пассажирский – Морская". Это был беспилотник размерами 20х30 сантиметров с камерой и флеш-картой на 64 Гб. Полиция изъяла устройство.

ПВО уничтожила два беспилотника в Калужской области

ПВО уничтожила два беспилотника в Калужской области

А ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник под Брянском. Примерно в 21:00 22 августа дрон был уничтожен в районе села Дареевск Погарского района.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров