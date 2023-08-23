Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге

В Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с видеокамерой, из-за чего пришлось задержать поезда почти на полтора часа. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

По данным телеграм-канала, дрон был найден утром на перегоне "Таганрог-Пассажирский – Морская". Это был беспилотник размерами 20х30 сантиметров с камерой и флеш-картой на 64 Гб. Полиция изъяла устройство.