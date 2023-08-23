Киев пытался атаковать дроном село в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, примерно в 21:00 22 августа дрон был уничтожен в районе села Дареевск Погарского района. Населённый пункт расположен почти в пяти километрах от границы с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал.