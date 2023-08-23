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23 августа, 07:09

Киев пытался атаковать дроном село в Брянской области

SHOT: Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник под Брянском

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, примерно в 21:00 22 августа дрон был уничтожен в районе села Дареевск Погарского района. Населённый пункт расположен почти в пяти километрах от границы с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ночью силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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