Киев пытался атаковать дроном село в Брянской области
SHOT: Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник под Брянском
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, примерно в 21:00 22 августа дрон был уничтожен в районе села Дареевск Погарского района. Населённый пункт расположен почти в пяти километрах от границы с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ночью силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.
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