Гладков: Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ на санаторий
Последствия атаки ВСУ беспилотником санатория в селе Лавы Белгородской области. Обложка © T.me / Вячеслав Гладков
Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.
Напомним, ранее ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в селе Лавы в Белгородской области. В результате первой атаки никто не пострадал.