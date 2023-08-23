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23 августа, 06:30

Гладков: Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ на санаторий

<p>Последствия атаки ВСУ беспилотником санатория в селе Лавы Белгородской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/3377" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслав Гладков</a></p>

Последствия атаки ВСУ беспилотником санатория в селе Лавы Белгородской области. Обложка © T.me / Вячеслав Гладков

Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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Напомним, ранее ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в селе Лавы в Белгородской области. В результате первой атаки никто не пострадал.

Никита Никонов
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