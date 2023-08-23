Гладков: Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ на санаторий

Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.