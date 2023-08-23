ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в Белгородской области

ВСУ атаковали с дрона село Лавы, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия повреждения получил санаторий.

По словам чиновника, ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата две гранаты на территорию санатория. Выбито четыре окна и посечён фасад здания.





Также Гладков сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Он отметил, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы.