ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Лавы
ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
ВСУ атаковали с дрона село Лавы, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия повреждения получил санаторий.
По словам чиновника, ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата две гранаты на территорию санатория. Выбито четыре окна и посечён фасад здания.
Также Гладков сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Он отметил, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По данным губернатора, пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль.