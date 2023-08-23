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23 августа, 04:55

ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в Белгородской области

Гладков: В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Лавы

<p>ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

ВСУ атаковали с дрона село Лавы, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия повреждения получил санаторий.

По словам чиновника, ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата две гранаты на территорию санатория. Выбито четыре окна и посечён фасад здания.

  • ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, повреждения получил санаторий. Фото © t.me / Настоящий Гладков

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Также Гладков сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Он отметил, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы.

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Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По данным губернатора, пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль.

Кузьма Спирин
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