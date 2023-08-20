Более 10 воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду

Средства ПВО уничтожили в Белгородской области три беспилотника самолётного типа, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны. Пострадавших и разрушений нет.

"20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали там.

Позже в Минобороны заявили об уничтожении ещё одного дрона над регионом в 14:40. А губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что за день сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.