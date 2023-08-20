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20 августа, 12:05

Более 10 воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду

Гладков: ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и пригородами

Средства ПВО уничтожили в Белгородской области три беспилотника самолётного типа, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны. Пострадавших и разрушений нет.

"20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", рассказали там.

Позже в Минобороны заявили об уничтожении ещё одного дрона над регионом в 14:40. А губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что за день сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Напомним, минувшей ночью украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, возникший пожар оперативно потушили. Детонация повредила крышу, фасад, первую платформу, зал ожидания и пешеходный тоннель. Пять человек получили лёгкие ранения. Лайф показывал кадры последствия падения дрона. МИД РФ осудил атаку, отметив, что Киев целился в гражданский объект.

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Getty Images

Матвей Константинов
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