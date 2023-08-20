Более 10 воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду
Гладков: ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и пригородами
Средства ПВО уничтожили в Белгородской области три беспилотника самолётного типа, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны. Пострадавших и разрушений нет.
"20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали там.
Позже в Минобороны заявили об уничтожении ещё одного дрона над регионом в 14:40. А губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что за день сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, минувшей ночью украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, возникший пожар оперативно потушили. Детонация повредила крышу, фасад, первую платформу, зал ожидания и пешеходный тоннель. Пять человек получили лёгкие ранения. Лайф показывал кадры последствия падения дрона. МИД РФ осудил атаку, отметив, что Киев целился в гражданский объект.
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