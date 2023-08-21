Украинский БПЛА сбросил осколочный боеприпас на село под Белгородом

"Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа — противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомёта. Пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль", — написал он в своём телеграм-канале.