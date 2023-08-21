Регион

Уведомления отключены

21 августа, 11:07

Украинский БПЛА сбросил осколочный боеприпас на село под Белгородом

Губернатор Гладков: Украинский дрон сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая

Украинский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

"Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа — противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомёта. Пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль", — написал он в своём телеграм-канале.

В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

Другую "беспилотную" атаку ВСУ сегодня совершили на столичный регион. В 06:50 средства РЭБ подавили БПЛА в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в Минобороны, он упал в Рузском районе. А в 08:16 был уничтожен второй дрон, его сбили в Истринском районе. Факт уничтожения "птички" подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за этого была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово, почти 50 рейсов перенаправили в другие города. На данный момент воздушные гавани работают штатно. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, пострадало два человека.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Матвей Константинов
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров