Украинский БПЛА сбросил осколочный боеприпас на село под Белгородом
Губернатор Гладков: Украинский дрон сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая
Украинский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
"Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа — противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомёта. Пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль", — написал он в своём телеграм-канале.
Другую "беспилотную" атаку ВСУ сегодня совершили на столичный регион. В 06:50 средства РЭБ подавили БПЛА в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в Минобороны, он упал в Рузском районе. А в 08:16 был уничтожен второй дрон, его сбили в Истринском районе. Факт уничтожения "птички" подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за этого была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово, почти 50 рейсов перенаправили в другие города. На данный момент воздушные гавани работают штатно. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, пострадало два человека.
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