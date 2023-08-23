ПВО уничтожила два беспилотника в Калужской области

В Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня днём на территории Кировского района, вблизи посёлка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, уточнил губернатор.