ПВО уничтожила два беспилотника в Калужской области
Глава Калужской области Шапша сообщил об уничтожении ПВО двух БПЛА близ Шайковки
В Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня днём на территории Кировского района, вблизи посёлка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, уточнил губернатор.
А ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник под Брянском. Примерно в 21:00 22 августа дрон был уничтожен в районе села Дареевск Погарского района.
Vk / Минобороны России