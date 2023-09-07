Беспилотник упал в центре Ростова, повреждены автомобили

Этой ночью над Ростовом-на-Дону сбито два беспилотника, один из них упал в центре города. Такую уточнённую информацию опубликовал ростовский губернатор Василий Голубев.

"По уточнённой информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42", — сообщил Голубев, добавив о повреждениях нескольких легковых автомобилей и пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.