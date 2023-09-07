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7 сентября, 01:23

Беспилотник упал в центре Ростова, повреждены автомобили

Голубев: Один из двух сбитых БПЛА упал в центре Ростова-на-Дону

Этой ночью над Ростовом-на-Дону сбито два беспилотника, один из них упал в центре города. Такую уточнённую информацию опубликовал ростовский губернатор Василий Голубев.

"По уточнённой информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42", — сообщил Голубев, добавив о повреждениях нескольких легковых автомобилей и пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.

Летевший на столицу беспилотник сбит в Подмосковье

Летевший на столицу беспилотник сбит в Подмосковье

Изначально Василий Голубев сообщал об одном сбитом беспилотнике. Для этого сработала система противовоздушной обороны.

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t.me / МЧС Ростовской области

Артур Лапсаков
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