Беспилотник упал в центре Ростова, повреждены автомобили
Голубев: Один из двух сбитых БПЛА упал в центре Ростова-на-Дону
Этой ночью над Ростовом-на-Дону сбито два беспилотника, один из них упал в центре города. Такую уточнённую информацию опубликовал ростовский губернатор Василий Голубев.
"По уточнённой информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42", — сообщил Голубев, добавив о повреждениях нескольких легковых автомобилей и пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.
Изначально Василий Голубев сообщал об одном сбитом беспилотнике. Для этого сработала система противовоздушной обороны.
t.me / МЧС Ростовской области