Обломки сбитого беспилотника повредили здание вокзала в Брянске

Над Брянском сбили украинский беспилотник, обломки которого упали на железнодорожный вокзал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что обломки частично повредили остекление здания вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей. Последствия уже устраняются.