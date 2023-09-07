ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область беспилотником

Российские военные перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", — приводит его слова телеграм-канал областной администрации.