ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область беспилотником
Беспилотник перехвачен над Волгоградской областью
Российские военные перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", — приводит его слова телеграм-канал областной администрации.
Как уточняет SHOT, целью атаки могла быть военная база в Городищенском районе. Дрон перехватили на подлёте около 2:30 ночи примерно в 450 километрах от линии фронта.
А сегодня ночью, 7 сентября, системы ПВО сбили сразу несколько беспилотников. Так, в Ростове-на-Дону попытку атаковать местные объекты предприняли два БПЛА, один из которых упал в самом центре. В связи с ЧП все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Также система ПВО сбила беспилотник в Брянской области. Его обломки попали в здание городского вокзала. Кроме того, уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказалось повреждено несколько машин.
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