Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 12:47

ВСУ впервые пытались атаковать Волгоградскую область беспилотником

Беспилотник перехвачен над Волгоградской областью

Российские военные перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", приводит его слова телеграм-канал областной администрации.

Как уточняет SHOT, целью атаки могла быть военная база в Городищенском районе. Дрон перехватили на подлёте около 2:30 ночи примерно в 450 километрах от линии фронта.

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

А сегодня ночью, 7 сентября, системы ПВО сбили сразу несколько беспилотников. Так, в Ростове-на-Дону попытку атаковать местные объекты предприняли два БПЛА, один из которых упал в самом центре. В связи с ЧП все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Также система ПВО сбила беспилотник в Брянской области. Его обломки попали в здание городского вокзала. Кроме того, уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказалось повреждено несколько машин.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров