Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress
SHOT: Сбитый в Брянске БПЛА был собран из недорогих деталей, заказанных в Сети
Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Обложка © t.me / SHOT
Сбитый в Брянске беспилотник был собран из недорогих деталей, который любой пользователь может заказать в Сети всего за несколько тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, на месте ЧП был обнаружен блок управления американской компании Savox, который доступен для заказа на AliExpress. Обычно он используется в игрушечных гоночных машинках и самолётах для более резкого маневрирования, однако украинские диверсанты нашли устройству новое применение.
Теперь такими деталями оснащён БПЛА "Горлица", который в Незалежной выдают за новейшую дорогостоящую разработку. На "гордость украинской авиапромышленности" производства компании "Антонов" было потрачено около 20 миллионов долларов.
Напомним, сегодня рано утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике, обломки которого попали в здание городского вокзала. Они повредили остекление, привокзальную площадь и несколько автомобилей. В восьмом часу стало известно о втором сбитом за утро дроне.