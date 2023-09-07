Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

Сбитый в Брянске беспилотник был собран из недорогих деталей, который любой пользователь может заказать в Сети всего за несколько тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, на месте ЧП был обнаружен блок управления американской компании Savox, который доступен для заказа на AliExpress. Обычно он используется в игрушечных гоночных машинках и самолётах для более резкого маневрирования, однако украинские диверсанты нашли устройству новое применение.