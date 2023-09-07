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7 сентября, 07:39

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

SHOT: Сбитый в Брянске БПЛА был собран из недорогих деталей, заказанных в Сети

<p>Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56614" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Обложка © t.me / SHOT

Сбитый в Брянске беспилотник был собран из недорогих деталей, который любой пользователь может заказать в Сети всего за несколько тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Фото © t.me / SHOT

Обломки сбитого в Брянске беспилотника. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, на месте ЧП был обнаружен блок управления американской компании Savox, который доступен для заказа на AliExpress. Обычно он используется в игрушечных гоночных машинках и самолётах для более резкого маневрирования, однако украинские диверсанты нашли устройству новое применение.

Теперь такими деталями оснащён БПЛА "Горлица", который в Незалежной выдают за новейшую дорогостоящую разработку. На "гордость украинской авиапромышленности" производства компании "Антонов" было потрачено около 20 миллионов долларов.

Лайф публикует видео с моментом уничтожения беспилотника в Раменском

Лайф публикует видео с моментом уничтожения беспилотника в Раменском

Напомним, сегодня рано утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике, обломки которого попали в здание городского вокзала. Они повредили остекление, привокзальную площадь и несколько автомобилей. В восьмом часу стало известно о втором сбитом за утро дроне.

Николь Вербер
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