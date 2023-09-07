Лайф публикует видео с моментом уничтожения беспилотника в Раменском
Момент уничтожения беспилотника в Раменском попал на видео
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом уничтожения беспилотника в подмосковном Раменском. Предварительно, это был украинский БПЛА "Бобёр".
Момент уничтожения беспилотника в подмосковном Раменском. Видео © SHOT
Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы: изучают и собирают обломки. В ближайшее время их направят на экспертизу.
Обломки беспилотника, упавшие в подмосковном Раменском. Видео © SHOT
Напомним, ночью 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказались повреждены несколько машин. В одной из квартир осколки стёкол засыпали молодую пару прямо во время сна. К счастью, парень с девушкой отделались царапинами.
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