Лайф публикует видео с моментом уничтожения беспилотника в Раменском

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом уничтожения беспилотника в подмосковном Раменском. Предварительно, это был украинский БПЛА "Бобёр".

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы: изучают и собирают обломки. В ближайшее время их направят на экспертизу.

Один человек пострадал при падении дрона в Раменском — от испуга у него прихватило сердце

Напомним, ночью 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказались повреждены несколько машин. В одной из квартир осколки стёкол засыпали молодую пару прямо во время сна. К счастью, парень с девушкой отделались царапинами.