Осколки выбитых окон после взрыва беспилотника в Раменском засыпали спавшую молодую пару

В результате падения обломков беспилотника в подмосковном Раменском выбило окна в пяти квартирах многоэтажки на Десантной улице, а на парковке под домом оказались повреждены несколько машин. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Очевидец рассказал о взрыве беспилотника в Раменском. Видео © SHOT

"Четыре утра, ужасный взрыв. Никогда в жизни не слышал такого грохота адского. Как из преисподней", — рассказал житель дома.

Кроме того, как пишет телеграм-канал, осколками выбитых стёкол засыпало молодую пару, которая спала в одной из квартир многоэтажки. Взрывной волной у них дома выбило два окна. Парень с девушкой серьёзно не пострадали, отделались несколькими небольшими царапинами, но это утро, наверняка, запомнят надолго.

Взрыв беспилотника выбил окна в квартире молодой пары в Раменском. Видео © SHOT

Также очевидцы рассказали, что взрыв повредил стёкла в детской музыкальной школе напротив дома.