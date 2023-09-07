Один человек пострадал при падении дрона в Раменском — от испуга у него прихватило сердце

Один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в подмосковном Раменском. Как пишет Mash, у мужчины от испуга прихватило сердце.

Через несколько минут после падения дрона в скорую обратился 54-летний местный житель, он жаловался на боль в сердце. Приехавшие медики оказали помощь на месте. Выяснилось, что у мужчины гипертония, а недавно он перенёс инсульт. От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Раменском. Видео © SHOT