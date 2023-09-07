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7 сентября, 07:16

Один человек пострадал при падении дрона в Раменском — от испуга у него прихватило сердце

Жителю Раменского стало плохо из-за падения беспилотника

Один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в подмосковном Раменском. Как пишет Mash, у мужчины от испуга прихватило сердце.

Через несколько минут после падения дрона в скорую обратился 54-летний местный житель, он жаловался на боль в сердце. Приехавшие медики оказали помощь на месте. Выяснилось, что у мужчины гипертония, а недавно он перенёс инсульт. От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Раменском. Видео © SHOT

Осколки выбитых окон после взрыва беспилотника в Раменском засыпали спавшую молодую пару

Осколки выбитых окон после взрыва беспилотника в Раменском засыпали спавшую молодую пару

Напомним, ночью 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказались повреждены несколько машин. Также чудом не пострадали молодые люди в одной из квартир, которых осколки стёкол засыпали во время сна. Парень с девушкой отделались несколькими небольшими царапинами.

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LIFE

Александра Вишнякова
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