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7 сентября, 04:34

Второй за утро беспилотник сбили у Брянска

Богомаз: Ещё один беспилотник сбили на подлёте к Брянску

Второй беспилотник сбили на подлёте к Брянску. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

"Ещё одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлёте к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале.

Дрон сбили над Брянской областью

Дрон сбили над Брянской областью

Ранее стало известно, что обломки сбитого над Брянском беспилотника повредили здание железнодорожного вокзала в городе. Последствия уже устраняются.

Обложка ©

Unsplash / Waldemar

Артур Лапсаков
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