Второй за утро беспилотник сбили у Брянска

Второй беспилотник сбили на подлёте к Брянску. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

"Ещё одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлёте к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале.