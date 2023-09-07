Второй за утро беспилотник сбили у Брянска
Богомаз: Ещё один беспилотник сбили на подлёте к Брянску
Второй беспилотник сбили на подлёте к Брянску. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
"Ещё одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлёте к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что обломки сбитого над Брянском беспилотника повредили здание железнодорожного вокзала в городе. Последствия уже устраняются.
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