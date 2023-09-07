Все экстренные и коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после инцидента со сбитыми беспилотниками. Об этом заявил мэр города Алексей Логвиненко. По его словам, без света сейчас остаются 20 домов.

В своём телеграм-канале градоначальник сообщил, что провёл внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, в ходе которого были рассмотрены два вопроса.

Внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС в Ростове-на-Дону. Фото © t.me / Алексей Логвиненко

"Первый — введение режима чрезвычайной ситуации по адресам ул. Пушкинская 39, 41, 43 с целью ликвидации последствий, связанных с падением БПЛА", — уточнил он.

Мэр поручил районным службам организовать работу по восстановлению окон в повреждённых домах. Кроме того, на месте ЧП уже работают спасатели по снятию нависших аварийных конструкций. Жителям уже предложили временно эвакуироваться.

"Второй вопрос — введение режима чрезвычайной ситуации по адресам: ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7 в связи с отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более 3000 человек", — добавил Логвиненко.